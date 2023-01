Santé Don du sang : Planning des collectes de sang du lundi 23 au samedi 28 janvier 2023

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du lundi 23 au samedi 28 janvier 2023. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 10:15

Lundi 23 janvier 2023

📍 GIFI LE PORT ….............….....11h00 à 17h00

📍 CURE IMMACULEE CONCEPTION LES AVIRONS ….........08h00 à 13h00



Mardi 24 janvier 2023

📍 MAIRIE LE PORT ……....08h00 à 13h00

📍 MAIRIE ST LOUIS ……...........08h00 à 13h00



Jeudi 26 janvier 2023

📍 RUN MARKET SAVANNA ST PAUL ……………....12h00 à 17h00

📍 MAIRIE DE ST JOSEPH …......08h00 à 12h00



Vendredi 27 janvier 2023

📍 RUN MARKET SAVANNA ST PAUL ……….....09h00 à 17h00



Samedi 28 janvier 2023

📍 INTERMARK ST GILLES …….......09h00 à 14h00





INFOS PRATIQUES



Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)



- PAS DE PASS VACCINAL



Le pass vaccinal n’est pas nécessaire pour donner son sang. Le port du masque reste recommandé.



INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES EN JANVIER 2023 :



Suite à un manque de ressources, nous sommes contraints de réaménager nos ouvertures de sites fixes pour le mois de janvier 2023. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et St Pierre lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023.



Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.

L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.



EFS St Pierre (58 rue Suffren)

Un parking est à disposition des donneurs.

