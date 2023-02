Don du sang : Modification du planning des collecte en raison du passage de Freddy

Avec le passage en Alerte Orange de notre territoire, l’offre de collecte de sang est modifiée.





MAINTENUES, les collectes du Lundi 20 février 2023 :





EFS ST DENIS de 07h30 à 14h00



LEROY MERLIN LE PORT, de 11h00 à 16h00. Par mesure de sécurité, la collecte se terminera avec une heure d’avance par rapport à la planification initiale.





ANNULEES / REPORTEES, Mardi 21 février 2023



L’ensemble des modalités de collecte de cette journée sont annulées.



Fermeture EFS ST PIERRE er report de la collecte au SUPERU de ST ANDRE.



La permanence téléphonique sera quant à elle assurée.



Nous invitions les donneurs à se tenir informés et à respecter les consignes de sécurité en vigueur.



Le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours.



Certains groupes restent en tension notamment les groupes O et B.



Il est important de rester mobilisé(e)s pour sécuriser les niveaux de réserves avant le passage du cyclone et après pour reconstituer les stocks.



La consommation reste importante.