Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Don du sang : Mobilisons-nous ce 7 septembre à la Salle de Conférence du front de mer ! Quelques minutes suffisent pour sauver trois vies ! Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion.

L’Établissement Français du Sang et la Mairie de Saint-Paul, labellisée ville santé OMS, via l’équipe du Contrat Local de Santé la Karavàn Santé mettront en place une journée de collecte de sang, destinée à tous publics (sur rendez-vous), le mardi 07 septembre de 8h à 13h dans la salle de conférence du front de mer (34, Quai Gilbert).

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.

INFOS PRATIQUES

Ø Pas de pass sanitaire : Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.

Ø Suis-je éligible au don de sang ? Voici le lien Pour tester votre éligibilité :

Ø Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

– [NOUVEAU] En ligne à l’adresse suivante :

– Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92

SITES FIXES OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI :

EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON. L’EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

EFS St Pierre (58 rueSuffren) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00.

Un parking est à disposition des donneurs. En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :

EFS St Denis : 0262 90 53 81 EFS St Pierre : 0262 25 48 01

Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre – indications, rendez-vous sur Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.INFOS PRATIQUESØ Pas de pass sanitaire : Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.Ø Suis-je éligible au don de sang ? Voici le lien Pour tester votre éligibilité : https://efs.link/eligible Ø Pensez à vous munir d’une pièce d’identitéLa mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :– [NOUVEAU] En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ – Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92SITES FIXES OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI :EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON. L’EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.EFS St Pierre (58 rueSuffren) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00.Un parking est à disposition des donneurs. En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :EFS St Denis : 0262 90 53 81 EFS St Pierre : 0262 25 48 01Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre – indications, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang





Dans la même rubrique : < > Réouverture au public de l’accueil du service Aménagement Opérationnel et Logement et Service foncier et gestion patrimoniale Baignade possible à la piscine de Boucan Canot