Don du sang : Mobilisons-nous ce 6 septembre à la Salle polyvalente de l’Eperon !

L’Établissement Français du Sang et la Mairie de Saint-Paul, labellisée ville santé OMS, via l’équipe du Contrat Local de Santé la Karavàn Santé mettront en place une journée de collecte de sang, destinée à tous publics (sur rendez-vous), le lundi 06 septembre de 8h à 13h dans la salle polyvalente de l’Eperon.Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92