Actu Ile de La Réunion Don du sang : Méga collecte les 11 et 12 juin à la Nordev, le 14 juin au conservatoire CIMENDEF

Communiqué de l'Etablissement français du sang La Réunion - Océan Indien : Par N.P - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 17:12

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, l’Établissement français du sang (EFS) rend hommage à tous les citoyens qui, en donnant leur sang chaque année, participent à sauver des vies et contribuent au bon fonctionnement de notre système de santé publique. Ce temps incontournable est également l’occasion de rappeler l’importance de la mobilisation des donneurs, à l’heure où l’état des réserves reste préoccupant à quelques semaines des départs en vacances.



L’Etablissement français du sang La Réunion - Océan Indien vous invite à vous mobiliser et à donner votre sang à l’occasion des collectes organisées pour ce temps fort :



- Samedi 11 juin et Dimanche 12 juin à la Nordev Hall A Parc des Expositions Auguste LEGROS de Ste Clotilde de 09h00 à 16h00



- Mardi 14 juin au Conservatoire à rayonnement régional CIMENDEF à ST PAUL de 09h00 à 16h00