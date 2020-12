Société Don du sang : L'EFS appelle à faire un cadeau utile et précieux

Publié le Samedi 26 Décembre 2020

L’Établissement français du sang invite les citoyens à faire un cadeau précieux et utile en prenant rendez-vous pour un don de sang en décembre et en janvier pour bien commencer l’année !



L’année 2020 a été marquée par une pandémie sans précédent, qui nous a démontré une fois de plus l'esprit de solidarité des Français et notamment leur engagement pour le don de sang, au moment où les réserves de produits sanguins s’amenuisaient en raison de la crise sanitaire.



Il est important que la mobilisation se poursuive pendant les fêtes car les patients ont toujours besoin de transfusions dans cette période si particulière où chacun se recentre plus sur ses proches et sa famille.



La dernière collecte en Week end de l'année :

Dimanche 27 décembre 2020

DON DE SANG – Salle KAB’ART DU LECLERC LE PORTAIL ST LEU

De 09h00 à 15h00



En offrant une heure de leur temps aux autres, dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape de prélèvement, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui participera à sauver trois vies !







