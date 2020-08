Rubrique sponsorisée Don du sang | Alerte stock : appel aux donneurs du groupe O+

Par TCO - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 15:32 | Lu 135 fois



Voici les prochaines collectes mobiles dans l’Ouest :



Lundi 17 août

Mairie Le Port : de 8h à 13h



Mardi 18 août

Mairie Le Port : de 8h à 13h



Mercredi 19 août

Mairie La Possession : de 8h30 à 15h



Vendredi 21 août

Salle Kabar’t Leclerc Portail – Piton Saint-Leu : de 9h à 15h



Samedi 22 août

Salle Kabar’t Leclerc Portail – Piton Saint-Leu : de 9h à 15h





Dispositions Covid-19 Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement uniquement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous :



| Nouveau | En ligne À l’adresse suivante :





Par téléphone Pour les sites fixes : EFS Saint-Denis au 0262 90 53 81 et EFS Saint-Pierre au 0262 25 48 01



Pour les collectes mobiles (voir planning ci-dessus) au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h / possible pendant le week-end via le Messenger de la





Le saviez-vous ? Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement uniquement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous :À l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Pour les sites fixes : EFS Saint-Denis au 0262 90 53 81 et EFS Saint-Pierre au 0262 25 48 01Pour les collectes mobiles (voir planning ci-dessus) au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h / possible pendant le week-end via le Messenger de la page officielle Facebook Établissement Français du Sang La Réunion/Océan Indien



► Jusqu’à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture

► Jusqu’à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d’une chirurgie cardiovasculaire

► Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie



+ d’infos :

page Facebook Etablissement Français du Sang – La Réunion / Océan Indien

site internet dondesang.efs.sante.fr L’ Établissement Français du Sang vous informe des prochaines collectes mobiles de sang. Retrouvez ici celles organisées dans l’Ouest, du lundi 17 au samedi 22 août 2020. Vous avez le pouvoir de sauver des vies !Saviez-vous qu’il fallait autant de donneurs pour soigner un patient hospitalisé ?!► Jusqu’à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture► Jusqu’à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d’une chirurgie cardiovasculaire► Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie



Publicité Publicité