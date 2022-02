Don de sang : les Saint-Paulois mobilisés !

Au nom de tous les malades transfusés, L’Établissement Français du Sang – La Réunion / Océan Indien et la Ville Saint-Paul tiennent à vous remercier pour votre accueil et formidable mobilisation lors de la collecte de sang organisée le lundi 07 février dernier à la salle polyvalente de l’Éperon St Paul. Grâce à votre soutien précieux, l’EFS a pu accueillir 39 candidats au don et recueillir 34 poches de sang ! 02 personnes ont donné pour la 1ère fois leur sang ! Un succès !

Pour information, 1 poche de sang = 3 vies sauvées !