Santé Don de sang gourmand ce dimanche à la salle Blue Bayou de l'Etang-Salé les Hauts

L'EFS La Réunion, la Ville de l’Etang-Salé et la Table Ronde Française vous proposent de vous régaler en donnant votre sang à l’occasion de la deuxième édition du "Don Gourmand". Une belle manière de conjuguer Solidarité et Gourmandise à la salle Blue Bayou à l’Etang Salé Les Hauts, ce dimanche 21 novembre 2021 de 09h30 à 15h30. Par N.P - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 10:02

Le communiqué :



C’est une pause particulièrement gourmande qui sera proposée aux personnes faisant un don de sang ce dimanche 21 novembre sur l’Etang-Salé.



Pour l’Etablissement Français du sang La Réunion Océan Indien, l’objectif de cette collecte exceptionnelle est double : donner l’opportunité aux donneurs de faire ce geste de générosité en week-end, et encourager des personnes à faire ce geste citoyen pour la première fois en proposant une collecte conviviale avec une collation améliorée.



Pourquoi une action commune avec la Table Ronde Française ?

L’EFS et la Table Ronde Française collaborent sur tout le territoire national depuis près de 13 ans. La Table Ronde Française met au service du Don de Sang son engagement pour sensibiliser le grand public à l’importance de ce geste citoyen et fidéliser les donneurs.



De nombreux partenaires se mobilisent pour cette collecte exceptionnelle : Mam’zelle Pizza, A la bonne viande, Au Bon Fromage-Yann Bonfils, La Boulangerie Oguïa, C’est Parti Mon Cookies, Panier Pei, Mozza Run, Stella Traiteur, l’Equipe Vatel Run Students...



Donner son sang pour sauver des vies

A la Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges Comment s’inscrire pour cette collecte ? La prise de rendez-vous est encouragée pour faciliter la gestion des flux. Les donneurs peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :  En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  Par téléphone : au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07 Rendez – vous : Ce dimanche 21 novembre de 09h30 à 15h30 à la SALLE BLUE BAYOU ETANG SALE LES HAUTS (15 ch du Zoo, avant les Parcs animaliers).



Quelles mesures de sécurité sont prises sur les lieux de collecte ?

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang. Parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l'EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.



Pour en savoir plus sur :



Qui peut donner ?

Toute personne :

o Âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé

o Pesant plus de 50kg

o Reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré-don qui se déroule le jour de la collecte



Pour savoir où et quand donner rendez-vous sur



Suis-je éligible au don du sang ?

`Testez directement en ligne - C’est une pause particulièrement gourmande qui sera proposée aux personnes faisant un don de sang ce dimanche 21 novembre sur l’Etang-Salé.Pour l’Etablissement Français du sang La Réunion Océan Indien, l’objectif de cette collecte exceptionnelle est double : donner l’opportunité aux donneurs de faire ce geste de générosité en week-end, et encourager des personnes à faire ce geste citoyen pour la première fois en proposant une collecte conviviale avec une collation améliorée.L’EFS et la Table Ronde Française collaborent sur tout le territoire national depuis près de 13 ans. La Table Ronde Française met au service du Don de Sang son engagement pour sensibiliser le grand public à l’importance de ce geste citoyen et fidéliser les donneurs.De nombreux partenaires se mobilisent pour cette collecte exceptionnelle : Mam’zelle Pizza, A la bonne viande, Au Bon Fromage-Yann Bonfils, La Boulangerie Oguïa, C’est Parti Mon Cookies, Panier Pei, Mozza Run, Stella Traiteur, l’Equipe Vatel Run Students...A la Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges Comment s’inscrire pour cette collecte ? La prise de rendez-vous est encouragée pour faciliter la gestion des flux. Les donneurs peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :  En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  Par téléphone : au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07 Rendez – vous : Ce dimanche 21 novembre de 09h30 à 15h30 à la SALLE BLUE BAYOU ETANG SALE LES HAUTS (15 ch du Zoo, avant les Parcs animaliers).Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang. Parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l'EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.Pour en savoir plus sur : https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang-et-covid-19 Toute personne :o Âgée de 18 à 70 ans et en bonne santéo Pesant plus de 50kgo Reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré-don qui se déroule le jour de la collectePour savoir où et quand donner rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr `Testez directement en ligne - https://dondesang.efs.sante.fr/puis-jedonner?