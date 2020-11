A la Une . Don de sang gourmand à l’Etang-Salé ce dimanche

L’Établissement français du Sang s’associe à la Table Ronde Française pour une collecte de sang gourmande ce dimanche à la salle Blue Bayou à l’Etang Salé les Hauts. Par NP - Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 à 09:01 | Lu 176 fois

Depuis dix ans, l'EFS La Réunion et la Table Ronde Française s’associent afin de proposer aux donneurs une collecte « gourmande ». Les Réunionnais sont invités à donner leur sang ce dimanche 22 novembre 2020 de 09h30 à 15h30 à la Salle Blue Bayou de l’Etang Salé Les Hauts.



L’objectif est double : donner l’opportunité aux donneurs de faire ce geste de générosité en week-end et encourager de nouvelles personnes à faire ce geste citoyen en proposant une collation améliorée.



Pourquoi une action commune avec la Table Ronde Française ?



L’EFS et la Table Ronde Française collaborent sur tout le territoire national depuis près de 13 ans. La Table Ronde Française met au service du Don de Sang son engagement pour sensibiliser le grand public à l’importance de ce geste citoyen et fidéliser les donneurs. La Table Ronde Française de St Gilles Les Bains, celle de l’Etang Salé Mam’zelle Pizza et la boucherie A la bonne viande sont les partenaires de cette collecte.



Quelles mesures de sécurité sont prises sur les lieux de collecte ?



L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes (1m / 1m50 entre chaque personne) et une gestion de flux est faite. Les personnels de collecte, les bénévoles et les donneurs sont équipés de masques.



La prise de rendez-vous est encouragée pour faciliter la gestion des flux. Les donneurs peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne : En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 120 dons sont nécessaires chaque jour.



Rendez – vous : Ce dimanche 22 novembre de 09h30 à 15h30 à la SALLE BLUE BAYOU

