Don de sang : appel à la mobilisation !

Les donneurs de tous groupes sont vivement invités à venir donner leur sang, et plus particulièrement ceux des groupes sanguins O et B !



N’attendez plus et programmez votre don de sang !

en ligne sur le site de L’Établissement français du sang de La Réunion

ou en appelant au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07



Suis-je éligible au don de sang ?

Testez votre éligibilité en ligne : https://efs.link/Jk5C9

Les maladies ne prennent pas de vacances pendant les fêtes…À La Réunion, actuellement le niveau des réserves disponibles est de 1100 poches, il en faudrait 300 de plus. Pour information, le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours. Certains groupes sont en tension avec 9 jours de réserves comme les O et B.L’Établissement français du sang de La Réunion vous remercie de votre précieux soutien en mobilisant votre entourage afin de garantir les réserves en produits sanguins pour les besoins des patients de notre île qui nécessitent des transfusions. En cette période si particulière de fêtes de fin d’année, de vacances scolaires et de risques d’intempéries ou de cyclones, il est important que la mobilisation se poursuive.Prenez rendez-vous :Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.