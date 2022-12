Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Don de sang : Urgence, il manque chaque jour 1 500 dons





Les donneurs de tous groupes sont vivement invités à venir donner leur sang, et plus particulièrement ceux du groupe sanguin O et B !

Un sursaut de la population est nécessaire : chaque personne éligible au don (présentant notamment une absence de fièvre ou d’infection au cours des deux dernières semaines) est appelée à venir donner son sang. Certains produits sanguins manquent déjà qualitativement (comme par exemple les phénotypes particuliers pour patients drépanocytaires).



À la Réunion, actuellement le niveau des réserves disponibles est de 1100 poches, il en faudrait 300 de plus. Pour information, le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours. Certains groupes sont en tension avec 9 jours de réserves comme les O et B.



Nous vous remercions de votre précieux soutien en mobilisant votre entourage afin de garantir les réserves en produits sanguins pour les besoins des patients de notre île qui nécessitent des transfusions. En cette période si particulière de fêtes de fin d’année, de vacances scolaires et de risques d’intempéries ou de cyclones, il est important que la mobilisation se poursuive.

N’attendez plus et programmez votre don de sang !



Prenez vite votre rendez-vous en ligne sur le site dondesang.sante.fr :

👉 Lien MON RDV DON DE SANG pour s’inscrire sur une collecte proche de chez vous :

OU en nous appelant au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

Suis-je éligible au don de sang ? Voici le lien pour tester votre éligibilité :

L’EFS reste à votre disposition pour échanger ou pour toute demande d’informations complémentaires. Le niveau des réserves de sang connaît une forte baisse ! Moins de 80 000 poches de sang sont disponibles sur le territoire national, alors qu’il en faudrait plus de 100 000. Il manque chaque jour 1500 dons. Pour poursuivre la prise en charge des patients nous avons besoin d’une mobilisation massive ! Les maladies ne prennent pas de vacances pendant les fêtes.Les donneurs de tous groupes sont vivement invités à venir donner leur sang, et plus particulièrement ceux du groupe sanguin O et B !Un sursaut de la population est nécessaire : chaque personne éligible au don (présentant notamment une absence de fièvre ou d’infection au cours des deux dernières semaines) est appelée à venir donner son sang. Certains produits sanguins manquent déjà qualitativement (comme par exemple les phénotypes particuliers pour patients drépanocytaires).À la Réunion, actuellement le niveau des réserves disponibles est de 1100 poches, il en faudrait 300 de plus. Pour information, le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours. Certains groupes sont en tension avec 9 jours de réserves comme les O et B.Nous vous remercions de votre précieux soutien en mobilisant votre entourage afin de garantir les réserves en produits sanguins pour les besoins des patients de notre île qui nécessitent des transfusions. En cette période si particulière de fêtes de fin d’année, de vacances scolaires et de risques d’intempéries ou de cyclones, il est important que la mobilisation se poursuive.N’attendez plus et programmez votre don de sang !Prenez vite votre rendez-vous en ligne sur le site dondesang.sante.fr :👉 Lien MON RDV DON DE SANG pour s’inscrire sur une collecte proche de chez vous : https://efs.link/qW273 OU en nous appelant au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07Pensez à vous munir d’une pièce d’identitéSuis-je éligible au don de sang ? Voici le lien pour tester votre éligibilité : https://efs.link/Jk5C9 L’EFS reste à votre disposition pour échanger ou pour toute demande d’informations complémentaires.





Dans la même rubrique : < > Le 20 Désanm à Saint-Paul ! Retrouvez le programme de la Fèt Kaf à Saint-Paul