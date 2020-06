Don de masques de la ville de Meizhou ( Chine) à la Commune du Tampon

Depuis 2015, la ville du Tampon et la ville de Meizhou (située dans la province de Guangdong) sont liées par un accord de coopération.



Ainsi, de nombreuses actions d’échanges et de coopération ont été menées dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, l’éducation , l’université, le tourisme...



Ce partenariat est fondé sur un esprit de solidarité et de partage.



Dès l’émergence de l’épidémie du Coronavirus en Chine, la Commune du Tampon était venue en aide à la ville de Meizhou en lui fournissant des combinaisons d’hôpitaux.



A son tour, la ville de Meizhou a tenu à exprimer sa solidarité. Elle a fait parvenir le 28 mai dernier des masques chirurgicaux à la commune du Tampon.



Nous nous félicitons de ce soutien et remercions vivement le Consul général de la République Populaire de Chine à La Réunion, M. CHEN Zhihong.