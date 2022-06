Rubrique sponsorisée Don de 25 000 arbres pour revégétaliser les campus

Signature ce matin au campus du Moufia d’une convention de partenariat entre le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior et le Président de l’Université de La Réunion, Frédéric Miranville. Cet accord prévoit la mise à disposition de 25 000 arbres destinés à revégétaliser les campus universitaires de l’île, au travers du Plan 1 million d’arbres pour La Réunion (P1MA), porté par le Département. Pour Cyrille Melchior, « C’est un acte fondateur, car l’Université qui forme l’excellence de la jeunesse et qui compte 20 000 étudiants est un partenaire essentiel du P1MA".

Frédéric Miranville a indiqué que « L’Université de La Réunion, qui fête son 40e anniversaire et qui est passée de 10 000 m² - lors de sa création - à 100 000 m² de surface aujourd’hui, ambitionne de créer des campus responsables par la densification végétale des lieux et leur déminéralisation. Pour imaginer des espaces universitaires respectueux de l’environnement et au service de la communauté, un programme environnemental ambitieux est devenu nécessaire ».



Les axes stratégiques de l’Université pour « Viser l’excellence en matière d’efficacité énergétique des espaces bâtis et de qualité de vie des usagers », ont fait l’objet d’une exposition, illustrée par les photos « avant » et « après » montrant le changement attendu des sites concernés.

Stands d’éco-mobilité, de revalorisation des déchets, de sensibilisation au développement durable étaient proposés à l’ensemble des personnels et étudiants de l’Université dans le cadre d’un « éco-village » implanté sur le parvis de la médecine préventive du campus du Moufia.



À ce même endroit, un nouvel espace re-végétalisé a été inauguré par les deux Présidents. Quarante pots en vacoa - matière biodégradable - contenant des graines de palmiers indigènes de La Réunion ont été remis par le Département pour symboliser le 40e anniversaire de l’Université. Quatre variétés de palmiers indigènes de La Réunion (10 pots chacune) ont été semées à l’occasion de la signature de convention, ce 28 juin : palmiste cochon, palmiste blanc, palmiste rouge et latanier rouge.



La Convention de partenariat Université - Département de La Réunion



