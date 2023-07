Domoun la Plaine : Ultime contribution à l'enquête publique sur le parc de loisirs à Bourg Murat

Monsieur le Commissaire enquêteur,



Veuillez prendre note de cette ultime contribution que je vous soumets en mon nom propre.



Nous voilà dans la dernière ligne droite de cette enquête publique. Le commissaire enquêteur disposera ensuite d’un mois pour émettre son avis, favorable ou défavorable, à ce projet d’un autre temps. Puis le préfet d’un mois encore pour donner ou non son autorisation.



Ce dernier n’aura pas la possibilité de venir nous dire : « Qui aurait pu prédire la crise climatique ? ». Il aura eu en main tous les arguments pour prédire ce qui se joue à l’échelle de ce petit village coincé aux abords du patrimoine mondial, tout comme ce qui se joue au Grand Etang et les paddles. Qui peut croire que la monétisation par le saccage du patrimoine de l’Humanité ne fait pas peur à nos administrations et nos collectivités locales ?



Nous espérons que le commissaire enquêteur saura distinguer lui aussi les prétextes de la création de 150 emplois PEC d’une part, et, d’autre part, et les enjeux de santé publique, de préservation des milieux naturels et de protection de l’Environnement. Son avis est attendu pour permettre à l’autorité ENVIRONNEMENTALE de prendre une décision au regard des enjeux environnementaux, et non pour permettre à l’économie néolibérale de poursuivre son travail de saccage de l’environnement et d’asservissement de la population qui a pour horizon de « travailler quatre mois sous contrats aidés et profiter pendant douze mois des indemnités de chômage » comme l’a promis le maire du Tampon.



Nous lui faisons donc confiance et espérons qu’il saura donner la priorité aux questions environnementales pour lesquelles il a été missionné.



Et puis, nous apprenons que le lendemain de cette enquête publique, le 26 juillet 2023, la CDPENAF est appelée aussi à se prononcer sur le projet. Curieux quand même cette interférence d’une décision institutionnelle sur le processus démocratique d’enquête publique. Mais cette commission a su en janvier dernier déjouer le piège des dix tyroliennes qui risquaient de damer le pion à l’autorité environnementale. Elle a su les bloquer par son avis défavorable, obligeant la municipalité du Tampon à faire des contorsions dans son dossier du parc.



Nous faisons donc confiance aux membres de cette commission pour rester fidèle à eux-mêmes et à leurs convictions qui ont prévalu dans leur décision de janvier 2023. Le dossier technique du parc promet que la mairie reviendra plus tard avec ses tyroliennes : c’est indiqué noir sur blanc. La CDPENAF ne saurait se mentir à elle-même en six mois d’intervalle.



Et puis, il y a cette décision du Comité du patrimoine mondial du 5 juillet 2013 : https://whc.unesco.org/fr/documents/123632, dans lequel il est rappelé à l’Etat français « que les activités telles que l’agriculture, la sylviculture, la production d’énergie et le tourisme doivent être gérées de manière à ne pas nuire à l’intégrité ni à la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien [patrimoine mondial], que les projets de développement des activités économiques ayant un impact potentiel sur le bien doivent faire l’objet d’évaluation d’impact environnemental conformes aux normes internationales de bonne pratique et demande de plus à l’Etat partie de soumettre les rapports de ces évaluations d’impact environnemental au Centre du patrimoine mondial, conformément au Paragraphe 172 des Orientations ». Or, dans l’étude d’impact diligentée par la municipalité du Tampon, on ne voit aucune mesure d’impact des activités de tourisme que se propose de développer le projet.



Le préfet de La Réunion et la présidente du Conseil régional sauront, j’en suis convaincu, respecter les décisions prises au niveau de l’UNESCO versus le projet qui promet 150 emplois précaires en saccageant le patrimoine mondial, au risque d’un déclassement prochains des Pitons, Cirques et Remparts.



Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes sentiments distingués.



PS : depuis le samedi 22 juillet 2023, deux des trois affiches de l’avis d’enquête publique autour du site concerné, ont disparu. C’est la deuxième fois dans la période de cette enquête publique que je vous fais ce signalement.



Gilbert La Porte

Président de Domoun la Plaine