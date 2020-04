Dominique Voynet n'est pas favorable à un retour à l'école le 11 mai à Mayotte

S'achemine-t-on, dans les faits, à un déconfinement régionalisé ? L'annonce d'un déconfinement national le lundi 11 mai a été perçu différemment selon les endroits de France.A Mayotte, la direction de l'Agence régionale de santé est assurée depuis quelques mois par une ancienne ministre. Dominique Voynet est sortie quelque peu de son champ de compétences pour rendre compte de sa très grande crainte d'une application pure et simple du déconfinement le 11 mai dans le 101ème département français."J'ai le pied sur le frein", a ainsi imagé la directrice au micro de Mayotte La 1ère. Dominique Voynet dit avoir "tendance à penser que les arguments de ceux qui ne sont pas favorables à cette rentrée scolaire sont audibles".La directrice de l'ARS fait notamment référence au difficile respect de la distance de sécurité dans des écoles surpeuplées, le manque de points d'eau et de toilettes. Selon elle, il conviendrait de continuer le confinement "jusqu'à fin mai", donc "après le ramadan", propose-t-elle. Une période, pendant laquelle, déjà, "les enfants sont fatigués, ils dorment moins, ils auront encore plus de mal à intégrer et respecter les gestes barrière", expose la directrice de l'Agence régionale de santé.