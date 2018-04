Dominique Sorain ordonne la levée des deux derniers barrages à Mayotte

Ce lundi, le préfet de Mayotte et Délégué du Gouvernement, Dominique Sorain, a décidé de procéder à la levée des deux derniers barrages de l’île qui entravaient la circulation sur le département de Mayotte.



Cette opération pilotée par la gendarmerie nationale s’est déroulée sans usage de la force et a permis la libération des axes au niveau du carrefour de Tsararano et de celui du col de Chirongui.



Cette action s’inscrit dans la suite de la levée du barrage de Longoni et dans le rétablissement des conditions de circulation nécessaires à la reprise des activités sur l’île.



En effet, ces deux derniers barrages maintenus par quelques manifestants malgré l’appel unanime des élus, de l’intersyndicale, du collectif, des organisations patronales et du grand cadi, gênaient particulièrement les habitants du sud et de l’est du 101ème département français.