Municipales 2020 Dominique Prix, candidat à Bras-Panon: "Remettre le citoyen pannonais au coeur du mandat municipal"

La Liste Alternative Citoyenne, constituée de 33 personnalités issues de la société civile et menée par Dominique Prix à Bras-Panon, a été déposée hier en sous-préfecture de Saint-Benoît. Une équipe "jeune et dynamique qui propose une nouvelle vision pour le développement de Bras Panon" indique le candidat sans-étiquette, "en adéquation avec les besoins et les attentes de la population panonnaise".



Dominique Prix et son équipe ont fait le choix de recueillir au préalable "les véritables préoccupations de la population de Bras-Panon" pour les intégrer dans son programme. Pour cette élection, Dominique Prix a fait le choix de personnes issues de la société civile qui souhaite "représenter l’intérêt général dans sa plus grande simplicité". "Depuis tout jeune, j’ai eu goût pour l’intérêt général. Je suis rongé depuis plusieurs années de voir le comportement de certains élus qui œuvrent pour l’intérêt de quelques-uns, au détriment de beaucoup. Il est grand temps de procéder au renouvellement de la classe politique", explique le jeune candidat.



Ce dernier a arpenté ces derniers mois les rues de la commune pour aller au contact de la population. Des rencontres qui lui ont permis d’établir quelques grands axes de son programme. Tout d’abord, plus de démocratie participative en "remettant le citoyen pannonais au coeur du mandat municipal" avec la mise en place de trois conseils (des citoyens de quartier, des sages et agricoles) qui permettra aux citoyens de donner leur avis sur la gestion municipale. "Ces organes consultatifs proposeront les priorités pour les orientations budgétaires", indique Dominique Prix.



Deuxième grande mesure, la thématique culture-sport-loisirs avec la construction de parcs de jeux, sans oublier "la valorisation" du tissu associatif, "qui contribueront à la dynamisation de Bras-Panon", sans oublier la construction d’un complexe multiplex réunissant un cinéma, de la restauration ou encore des galeries commerciales pour rendre la ville "attractive".



Sur l’économie et l’emploi, Dominique Prix propose une cellule d’accompagnement à la création d’entreprise mais aussi la mise en place d’écobox, des boutiques éphémères et une nouvelle Maison d’assistante maternelle qui sauront "impulser une nouvelle dynamique économique".



Au niveau de la sécurité, "la vidéo-protection, le renforcement des effectifs et des patrouilles nocturnes de la Police Municipale en lien avec des médiateurs de quartier sauront instaurer la sécurité à Bras Panon", assure la tête de liste d’Alternative citoyenne.



Enfin, sur l'agriculture, Dominique Prix veut "établir une collaboration étroite avec les agriculteurs" pour la mise en place d'une plateforme pour l'agriculture biologique et de circuits courts pour approvisionner notamment la restauration scolaire.







