Domenjod plongé dans le noir!

Le centre pénitencier de Domenjod a subi un énorme black-out ce jeudi. La promenade a alors dû être reportée et le personnel pénitencier a dû se munir de lampes et de clés pour le reste de leurs missions.



Suite à une importante panne électrique, toute la prison s'est retrouvée dans un noir complet pendant près de 3 heures. L'armoire principale a explosé et le système de secours s'est également retrouvé hors d'usage, après un flash électrique. Les policiers ont sécurisé les lieux. Les sapeurs-pompiers ont également été dépêchés sur place en cas d'incendie.



Alors que la situation était totalement exceptionnelle, les agents ont su la gérer avec calme. Une fois le courant rétabli, vers 19h30, aucun incident n'a été déploré.