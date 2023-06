Domenjod : Un détenu donne un coup de lame de rasoir à un surveillant

Un surveillant pénitentiaire a été agressé à la prison de Domenjod ce mercredi matin. Le prisonnier mis en cause a sauté le grillage de la cour de promenade pour aller récupérer un colis. Revenu dans la cour, il a rechigné à rentrer à la fin de la promenade. Les surveillants se sont mis à plusieurs pour le maîtriser. C'est alors qu'il a sorti une lame de rasoir et a blessé un des gardiens au niveau des poignets.



Le surveillant a été hospitalisé. L'étendue de sa blessure n'est pas encore connue.



Le syndicat FO pénitentiaire annonce un débrayage jeudi matin au moment de la prise de service pour dénoncer les conditions de travail difficiles des surveillants pénitentiaires et l'insécurité à laquelle ils font face au quotidien.