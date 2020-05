A la Une . Domenjod : Un détenu à la tête d’un trafic de drogues depuis la prison Un trafic de stupéfiant au sein du centre pénitentiaire de Domenjod a été démantelé par la sureté départementale avec l’interpellation de trois individus hier, dont un détenu, comme l'indique la presse d'écrite. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 08:35 | Lu 527 fois

C’est un détenu qui serait à la tête de cette petite organisation reposant sur l’envoi de colis suspects par-delà les murs de la prison.



Ces tentatives d’envois de colis depuis l’extérieur auraient augmenté depuis le confinement en raison de la fermeture des parloirs.



Dans ces paquets, les gardiens ont parfois retrouvé de la cocaïne, du zamal ou encore des téléphones et des cartes sim.



Une enquête menée par la sureté départementale a abouti hier sur l’interpellation d’un détenu, originaire de Saint-Benoît et incarcéré pour violences, ainsi que de deux suspects à l’extérieur du centre de détention.



Le détenu, qui devait sortir de prison jeudi prochain, est soupçonné d’avoir organisé ce trafic de drogue, en passant commande par téléphone depuis sa cellule. Au total, il serait parvenu à faire entrer 130g de zamal, de cachets d’Artane, du rivotril et de l’ecstasy, en plus des trois téléphones et cartes sim retrouvés par les forces de l’ordre.











