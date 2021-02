A la Une . Domenjod : Les détenus testés sont tous négatifs à la Covid

Alors que plusieurs agents pénitenciers ont été testés positifs à la Covid-19, un sixième cas positif est avéré ce lundi au centre pénitentiaire de Domenjod. Il s'agit d'un cas contact d'une personne testée positive mercredi dernier. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 12:25 | Lu 300 fois

Six agents pénitentiaires ont été testés positifs au Covid-19 à Domenjod depuis la fin du mois de janvier. Les protocoles ont été respectés et les signalements faits immédiatement à l'ARS. Le sixième cas est un agent qui a été en contact avec un surveillant testé positif mercredi dernier.



Les résultats de la campagne de dépistage massif menée vendredi dernier sur l'ensemble des détenus sont revenus tous négatif.



