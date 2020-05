A la Une ... Domenjod : L'auteur du trafic de drogue devait sortir de prison ce mercredi Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 18:24 | Lu 489 fois





La présidente du tribunal, compte tenu de certains éléments manquants au dossier, a décidé de renvoyer l'audience en date du 16 septembre 2020. Elle a, par ailleurs, ordonné un complément d'informations. Deux prévenus ont été placés en détention provisoire et le troisième placé sous contrôle judiciaire strict. Sans surprise, le détenu n'a pas été libéré et se voit rester derrière les barreaux 4 mois de plus en attendant la prochaine audience.



Les trois prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison. Trois prévenus, comparaissaient ce mercredi en comparution immédiate pour des faits de trafic de drogue entre le centre pénitentiaire de Domenjod et l'extérieur. Le principal instigateur de ce trafic, actuellement en détention , devait être libéré ce mercredi 20 mai 2020. Les deux autres, dont l'un est le frère du détenu, sont soupçonnés d'avoir fourni les produits stupéfiants.La présidente du tribunal, compte tenu de certains éléments manquants au dossier, a décidé de renvoyer l'audience en date du 16 septembre 2020. Elle a, par ailleurs, ordonné un complément d'informations. Deux prévenus ont été placés en détention provisoire et le troisième placé sous contrôle judiciaire strict. Sans surprise, le détenu n'a pas été libéré et se voit rester derrière les barreaux 4 mois de plus en attendant la prochaine audience.Les trois prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité