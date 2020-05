A la Une . Domenjod : Des projections hebdomadaires de drogues en tout genre, de téléphones et de montres connectées

Zamal, tabac chimique, ecstasy, artane, rivotril ainsi que des téléphones et même des montres connectées projetés dans l'enceinte du centre pénitentiaire. Trois individus ont été interpellés, identifiés comme impliqués dans un trafic à la prison de Domenjod. Le principal protagoniste, trafiquant de Bras-Panon, donnait des instructions à ses complices depuis la prison. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 10:07 | Lu 541 fois





Ces colis atterrissant généralement dans la cour des prisons donnent lieu à des bagarres et des menaces sur le personnel pénitentiaire, rappelle la Police nationale qui revient sur cette affaire. Ce sont ainsi plusieurs projections hebdomadaires de zamal, de tabac chimique, d’ecstasy, d’artane et de rivotril ainsi que des téléphones et même des montres connectées destinées aux détenus qui ont été interceptés à Domenjod. Ont été saisis 130grammes de cannabis, 2 grammes de tabac chimique, 6 cachets d’ecstasy, 8 cachets de rivotril, 3 cachets d’artane, 3 téléphones et des cartes sim.



Après enquête, la Brigade des Stupéfiants de la Sûreté Départementale, en lien étroit avec le service de sécurité de Domenjod est parvenue à identifier trois auteurs de ce trafic. L'un des individus, identifié comme principal protagoniste, est connu pour des trafics à Bras-Panon. Il donnait des instructions à ses complices depuis la prison. Les commandes étaient passées à son frère demeurant à Montgaillard et à son ami ex-détenu résidant sur la commune de Bras-Panon.



