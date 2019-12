Santé Doliprane et Advil sans ordonnance ne seront plus en libre accès en pharmacie

À partir du 15 janvier prochain, des médicaments disponibles sans ordonnance, comme le Doliprane ou l'Advil, seront placés derrière le comptoir des pharmaciens afin de "favoriser le bon usage", a annoncé mardi l'Agence du médicament (ANSM). Cette mesure sera effectuée dans la continuité des actions.



Cette mesure va renforcer "le rôle de conseil du pharmacien auprès des patients qui souhaitent en disposer sans ordonnance", a déclaré l'ANSM, dont la décision intervient après un avis en ce sens émis début octobre.

Souvent utilisés en automédication comme antidouleur ou antifièvre chez les adultes et les enfants, ces médicaments contenant du paracétamol présentent un risque pour le foie en cas de surdosage selon l'ANSM.

Pris à des doses trop élevées, le paracétamol peut provoquer de graves lésions du foie, qui peuvent nécessiter une greffe, voire être mortelles. Fin 2017, "une intoxication au paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours" a causé le décès de Naomi Musenga. La jeune femme est morte après avoir eu au téléphone une opératrice du Samu de Strasbourg, ce qui avait provoqué une vague d'émotion en France.

Conseil pour la prise de médicament:

Pour un adulte sain de plus de 50 kilos, la dose maximale de paracétamol est de 3 grammes par 24 heures, c'est-à-dire 1 gramme par prise avec un espace d'au moins 6 heures entre chaque prise. En outre, la durée maximale de traitement recommandée est de "3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur, en l'absence d'ordonnance", selon l'ANSM.

