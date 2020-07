Doit-on s’attendre à des actions des transporteurs cette semaine?

Il aura quatre heures vendredi dernier à l’Intersyndicale des transporteurs (FNTR, FTOI, OTI, CTTR, SRTT et CGTR) pour décider des actions à mener la semaine prochaine. Si aucune information n’a filtré, personne n’a caché l’intention de se mobiliser. L’Intersyndicale est d’ailleurs allée à la rencontre des transporteurs du sud hier pour accorder les violons. Une chose est sûre, ils ont convoqué la presse ce lundi matin.



Les professionnels du transport estiment que la collectivité régionale n’a pas respecté ses engagements pour la reprise du chantier digue de la nouvelle route du littoral. Sur les 200 000 tonnes d’andains débloqués et promis, seule la moitié a été livré.



Mais ce qui semble agacer le plus les transporteurs, c’est le mutisme actuel de la Région sur ce dossier. Une réunion était programmée le 10 juillet entre le groupement de constructeurs, les transporteurs et la collectivité, mais celle-ci a été annulée et aucune date n’a été annoncée depuis. Ils comptent demander un rendez-vous en urgence au président de Région.



La pression monte.