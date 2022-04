A la Une . Dof’ et Alan Cavé : Deux générations et une même chanson

Rares sont les reprises de chansons qui font l’unanimité. Souvent, on préfère l’original mais il arrive que la magie opère. C’est le cas avec la chanson “Se pa pou dat” d’Alan Cavé. Remise au goût du jour par l’artiste Dof’, ce titre sorti en 2001 est connu pour être La chanson de tous les temps. Dof’ en a fait la sienne et a réussi à l’amener ailleurs à un autre niveau. Comment s’est passée la connexion pour cette nouvelle version, Dof’ et Alan Cavé nous expliquent. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 11:42

Malgré des années d'écart, Alan Cavé l’artiste de renom et Dof’ le jeune talent étaient prédestinés à chanter ensemble : la même sensibilité musicale et une chanson qui rassemble des générations. Mais qui est Dof’ ? Qui est Alan Cavé ?

Dof' est un artiste qui chante depuis environ 10 ans. Originaire de la banlieue parisienne, il est passionné de musique depuis très jeune. Dof' commence à écrire des textes qu’il partage en 2010 avec ses amis. Persévérant dans le domaine, de nombreux titres se retrouvent sur les plateformes. Faut pas bouder son morceau phare le met en lumière en 2020. En 2021, il bouleverse la toile avec son titre Kitchta en featuring avec l’artiste et influenceur Habituetoi. Depuis, il continue sur sa lancée…

Alan Cavé est un chanteur de Kompa, d'origine haïtienne. Il a fait partie du groupe Zin. Il a fait danser bien des gens au son de sa musique entraînante et de sa voix aux capacités vocales incroyables. Aujourd’hui et depuis la crise sanitaire, il se consacre plus à faire des arrangements sur différentes chansons. Cet artiste qui compte plusieurs chansons à succès dans sa carrière notamment, avec “Se pa pou dat ou encore Fòk, reste le crooner de charme par excellence. Lui qui était habitué aux CD n’est pas contre les nouvelles techniques pour moderniser le kompa zouk.



Alors comment s’est passée la connexion entre eux?

“ J’ai connu Dof’ en ligne. Il faisait un challenge avec “Se pa pou dat" sur TiK ToK et j’ai tout de suite validé sa version avec un pouce en l’air car j’aimais bien son flow, sa voix. J’ai adoré sa mélodie. Quand il a remarqué ça, il m’a proposé de collaborer avec lui dessus et j’ai accepté sans hésitation. Je suis connu comme un gars qui supporte les jeunes en général et pour Dof’ ça a été encore plus facile. Il est vraiment un gars cool et très sympa” explique Alan Cavé en souriant.



“La connexion s’est faite sur Instagram. Alan avait entendu ma version de “Se pa pou dat” et a bien aimé le couplet et ma voix. Puis, je lui ai proposé de faire le remix pour mélanger les deux générations surtout la nouvelle qui ne connaissait pas forcément Alan Cavé. Vu qu'Alan habite au États-Unis, on a tout fait à distance”, renchérit Dof’.



Pourquoi avoir choisi “Se pa pou dat” ?

“C’est un titre qu'on a tous écouté avec nos parents, nos amies. On a tous

dansé sur cette belle mélodie. J’ai toujours voulu faire un titre dans le même style. C’est parti d’un délire. J’ai écrit un couplet sur l’instrumental et je l’ai partagé sur les réseaux. Le retour a été très positif. Je ne m’attendais pas à ce déferlement et de plus quand Alan a apprécié, j’étais sur un ti nuage”, soupire Dof’.



Se pa pou dat traverse le temps. Dof’ et Alan enflamment la toile avec cette nouvelle version sortie il y a quelques jours. Quand Dof’ s’approprie la chanson en posant ses vers, on peut ressentir toute la fragilité et la vulnérabilité démontrant le grand talent de l’artiste. Une version épurée où la voix de Dof’ et celle d’Alan Cavé sont en totale symbiose.



“Cette chanson reste à la mode un peu partout, on la joue constamment dans les boîtes de Nuit, les radios. C’est une inspiration descendue du ciel qui a traversé des générations. Franchement, je ne m'attendais pas à ça et je suis très fier de ce succès continu. L’album en entier est le plus populaire de ma carrière grâce a 'Se pa pou dat'”, s’enthousiasme Alan Cavé.



Préférez-vous l'original ou la reprise ? A vous de juger !