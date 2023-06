A la Une . Dock flottant à La Réunion : La filière de réparation navale fait part de son inquiétude

Annoncée en octobre 2019 par le Président de la République, l’arrivée d’un dock flottant à La Réunion a suscité l’engouement des acteurs de la réparation navale sur l’île. Pourtant, 4 ans et plus de 2 millions d’euros d’investissements des industriels plus tard, la filière ne voit toujours rien venir et s’en inquiète. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 10:55

Le communiqué :



Si elle s’est très largement structurée ces dernières années pour offrir aux armateurs civils et militaires la possibilité d’assurer la maintenance à sec de leurs navires à La Réunion, plutôt qu’à Maurice ou ailleurs, la filière de réparation navale réunionnaise est durement freinée dans son développement pourtant prometteur.



Faute de moyen de mise au sec adapté, la maintenance des navires de la flotte hauturière, civils et militaires, opérant depuis La Réunion, lui échappe en effet au profit de la concurrence étrangère, extracommunautaire.



C’est donc avec enthousiasme qu’a été accueillie l’annonce, en 2019, de l’acquisition d’un dock flottant, par le Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR).



Nous, acteurs locaux de la filière, nous sommes alors mobilisés en renforçant nos investissements, en recrutant localement et en créant, en juillet 2020, DOCK REUNION. Rassemblant 17 entreprises réunionnaises, DOCK REUNION a été désigné attributaire de l’Appel d’Offres de concession et d’exploitation du futur dock flottant du GPMDLR en avril 2021.



Aujourd’hui, 3 années après l’Appel d’Offres du GPMDLR, nous ne pouvons donc que nous émouvoir de l’absence d’un moyen de mise à sec adapté à la flotte hauturière de La Réunion, et nous inquiéter de nouvelles déconvenues.



Le GPMDLR n’ayant pas sollicité la prolongation de la validité de l’offre de DOCK REUNION, l’Appel d’Offres de concession d’exploitation sera caduc dans quelques jours.



Que deviendront alors les investissements des actionnaires de DOCK REUNION en cas de nouvel Appel d’Offres attribué à un tiers, potentiellement extra-communautaire ?



Si seul le taux de rendement interne de cet investissement guide le GPMDLR dans les choix qu’il doit faire dans les prochains jours – sans aucune considération pour le développement économique du territoire, pour les créations d’emplois locaux non délocalisables, pour la réindustrialisation, pour la souveraineté de la France dans l’Océan Indien - le montant du loyer annuel du dock flottant demandé par le GPMDLR à DOCK REUNION sera si prohibitif qu’il placera au mieux cet outil public au-dessus des prix du marché dans l’Océan Indien, fixé par Maurice, au pire obligera DOCK REUNION à jeter l’éponge et les acteurs industriels actionnaires à se poser des questions existentielles.



La France dans l’Océan Indien doit-elle à nouveau rater son rendez-vous avec son autonomie et sa souveraineté industrielles comme c’est le cas depuis 1998, date des premiers projets de dotation du territoire réunionnais d’un moyen de mise à sec adapté à sa flotte hauturière, civile et militaire.



Nous réaffirmons que le dock flottant du GPMDLR est un vecteur unique de création d’emplois non délocalisables et de relocalisation industrielle et une réponse à l’enjeu de souveraineté française en Océan Indien.



Nous demandons donc que



➢ La filière navale française dans l’Océan Indien, dont DOCK REUNION est un élément essentiel, soit soutenue par le GPMDLR, porteur de la vision de réindustrialisation et de souveraineté industrielle voulue par l’Etat.

➢ Le GPMDLR considère une période d’amortissement de son dock flottant, d’une durée en exploitation dépassant les 40 ans, permettant un loyer soutenable par DOCK REUNION, concessionnaire choisi en 2021, conformément aux pratiques des autres propriétaires étatiques de ces infrastructures portuaires



DOCK REUNION est une société par actions simplifiée qui rassemble 17 entreprises réunionnaises. Créée en juillet 2020, elle a pour objet l’exploitation du dock flottant et des Ateliers de l’Océan du Grand Port Maritime de La Réunion, notamment la gestion du planning et la réalisation des mouvements des navires dans le dock flottant.



Les entreprises qui composent Dock Réunion : BOLUDA-OI, La COR, FCR SYSTEM, MECA NAUTILE, METACOLOR / EXOPEINT OI, NAVIREP, OCETRA, PSI, PHOLOR PROD, PIRIOU, SARPC, SCTE, SNEF, SREN, STCI, SUD MOTEURS, TECHNIMETAL.