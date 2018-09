Djody Virama-Latchoumy élue Miss India Réunion 2018

Dix candidates au départ mais une seule à l'arrivée, Djody Virama-Latchoumy a été élue samedi Miss India Réunion 2018 au Théâtre Vladimir Canter au campus universitaire de Moufia Saint-Denis.



Après plus de 2h30 d'un show ponctué de défilés (en costumes indiens, robes de créateurs et robes de soirée) et plusieurs tableaux de danse, la jeune femme originaire de Saint-Paul a donc succédé à Blandine Ajagaya-Lebeau, Miss India 2015, la dernière à avoir été désignée à La Réunion.



Brinda Alamèle Ranganayaguy, sacrée première dauphine et Sorenza Mounichetty, deuxième dauphine, vont également représenter la culture indienne dans les différentes manifestations de l'île mais aussi à l'extétieur.



Djody Virama-Latchoumy pourra également représenter l'île et la culture indienne à l'internationale prochainement.