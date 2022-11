A la Une . Djayan Soubaya acquitté de la tentative d'assassinat d'une camarade : Le lycéen sera rejugé

Vendredi 4 novembre dernier, la cour d'assises acquittait le jeune homme de 21 ans des faits criminels pour lesquels il était poursuivi. 20 ans de réclusion criminelle avaient été requis à son encontre. Le parquet général annonce qu'il fait appel. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 13:13





Un second procès aura donc lieu prochainement. En toute logique, le parquet général annonce ce matin qu'il fait appel du jugement prononcé vendredi dernier par la cour d'assises.L'accusé, Djayan Soubaya, 21 ans, avait été condamné par le jury populaire à 7 ans de prison pour des violences avec arme et préméditation ayant entrainé une ITT de 7 jours. L'ancien lycéen scolarisé au lycée Le Verger de Ste-Marie au moment des faits était poursuivi pour avoir tenté d'assassiner une camarade de sa classe de Terminale dans un hangar désaffecté.Le jeune homme avait tout organisé afin d'y attirer sa proie dans l'objectif de lui imposer une relation sexuelle. Les jurés ont estimé qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui donner la mort ainsi que l'avait plaidé la défense. L'avocate générale n'avait pas eu la même lecture du dossier et avait requis 20 ans de réclusion criminelle alors que l'accusé encourait la perpétuité.Un second procès aura donc lieu prochainement.