A la Une . Dix nouveaux cas de dengue recensés.

L'ARS fat le point sur les cas de dengue recensés à La Réunion du 3 au 16 avril. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 15:13

Du 3 au 16 avril 2023, 10 cas de dengue ont été enregistrés (contre 6 cas la quinzaine précédente).

Le nombre de cas reste à un bas niveau.



La population est encouragée à appliquer les mesures de prévention au quotidien pour lutter contre la propagation du virus : supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau stagnante chez soi, se protéger des moustiques (répulsifs, moustiquaires) et consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes.



Situation de la dengue au 27 avril 2023

(Données Santé Publique France Réunion)

Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue

Éliminer et vider les eaux stagnantes qui peuvent constituer des gîtes à moustiques : coupelles, petits récipients, gouttières, pneus, plante… Se protéger, y compris durant les 7 jours suivant l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) ; et continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement Consulter un médecin dès les premiers symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements...) et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue Si vous êtes malade de la dengue : continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé, consultez votre médecin traitant ou en son absence un service d'urgence en cas de dégradation de votre état de santé.





Sur la période concernée, les cas sont répartis dans 5 communes : Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Le Tampon et Étang-Salé.