Courrier des lecteurs Dix clés de lecture à retenir à propos du sixième rapport du GIEC

Par Bruno Bourgeon - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 15:05





1°) +1.1°C de réchauffement climatique depuis l’ère préindustrielle (dans les années 1880).

2°) D’ici 2030, jusqu’à 132 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté.

3°) Et les impacts se font déjà sentir : 3.3 à 3.6 milliards vivent dans un contexte de forte vulnérabilité au changement climatique, soit environ la moitié de la population mondiale

4°) Et d’ici 2050, 1 milliard d’habitants des régions côtières menacés par la montée des eaux ou les submersions marines

5°) En Europe, le réchauffement va augmenter plus vite que la moyenne : 30000 morts/an d’ici 2050 à cause des vagues de chaleur extrême, dans un scenario à +1.5°C, et jusqu’à 3 fois plus si le réchauffement atteint +3°C

6°) La France est un des pays européens les plus menacés : 4000 morts/an en raison des vagues de chaleur extrême si les émissions de gaz à effet de serre restent élevées

7°) Les impacts sur la biodiversité vont aussi être très importants +1.5°C : entre 9 et 14 % des espèces impactées

+2°C : entre 10 et 18 %

+3°C : entre 12 et 29 %

+4°C : entre 13 et 39% 8°) Les conséquences sur l’agriculture : 8 % des terres cultivables à l’heure actuelle ne le seront plus en 2100

9°) Les conséquences sur les infrastructures : 10000 milliards de $ est la valeur des infrastructures menacées situées dans des zones sujettes à des inondations exceptionnelles, une tous les 100 ans dans un scenario modéré d’émissions de gaz à effet de serre

10°) Quels sont les objectifs de protection ? 30 à 50 % des terres et des mers doivent faire l’objet d’une protection. Or, à ce jour, moins de 15 % des terres, 21 % des écosystèmes d’eau douce, et 8% des océans sont protégés.



Voilà qui donne à réfléchir. Lorsqu'on m'agonit d'injures anonymement sur les ondes radiophoniques, je réponds par les risques réels du changement climatique, en citant ces chiffres et en montrant combien la guerre en Ukraine paraîtra dérisoire à côté, vue de la postérité. Le GIEC vient donc de publier son sixième rapport d'évaluation sur le changement climatique, après un premier volet paru en août 2021. Une fois encore, les scientifiques alertent sur les nombreux impacts du changement climatique, aujourd'hui et à venir. Aucun écosystème n'est et ne sera épargné. Tout retard supplémentaire pris dans la lutte contre le changement climatique laissera filer la petite chance d'assurer à l'Humanité un avenir vivable, ont mis en garde les experts du climat de l'ONU. Comme il est vraisemblable que ce rapport vous soit inaccessible, je vous offre ici dix clés choisies de lecture de ce rapport, résumant les motifs d'inquiétude quant au futur du climat de notre planète. Il y en a bien d'autres, et tout aussi menaçantes.