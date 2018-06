Dix adhérentes profitent de séances de socio-esthétique avec le Poids des mots

Ce Samedi, l'association le poids des mots a mis en place dans son local de Basse-Terre des séances de socio-esthétique.



Dix adhérentes ont pu apprécier les bienfaits des soins du vissage et beauté des mains et ont pu bénéficier des conseils et de l'expérience de Mirella.



Après réussite de cette action, il sera prévu une prochaine séance sur d'autres thématiques pour le bien-être.