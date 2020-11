Divagation de chiens

Je vous adresse ci-jointe une photo prise dans les hauts de Saint-Paul, chemin zéphyr, qui montre une petite horde de chiens essayant de prendre une femelle.

Scène assez courante à La Réunion où la responsabilisation des propriétaires de chiens tarde à se mettre en place dans l'indifférence des pouvoirs publics. Sans parler des abandons...

Dans 70 jours, cette chienne -si elle n'est pas secourue- mettra bas quelques chiots dans des fourrés, dans des conditions abominables, et les chiots s'ils ne sont pas ramassés par le service compétent finiront misérablement de faim et de soif.

J'ai déjà des animaux et je pourvois comme je peux aux misères humaines et animales, mais je ne peux pas tout faire.

Merci d'alerter vos lecteurs sur les conditions dramatiques dans lesquelles ils font vivre leurs animaux par ignorance et insouciance.