Distribution en eau interrompue sur Bras Sec

Suite à une baisse de la ressource sur le secteur de Bras Sec, la CIVIS informe les usagers du secteur de Bras Sec que la distribution en eau sera interrompue à compter du lundi 21 septembre 21 H, et jusqu’au mardi 22 septembre 5 H.



En période de sécheresse, que l’on soit soumis ou non à des mesures de restriction, chacun d’entre nous doit, plus que jamais, maîtriser sa consommation d’eau quotidienne grâce à des gestes simples: privilégier les douches, installer des équipements sanitaires économes en eau, faire fonctionner les appareils de lavage à plein, réutiliser l’eau de pluie...



La CIVIS remercie ses abonnés de leur compréhension.



La CIVIS