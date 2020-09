Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Distribution de tablettes numériques aux familles les plus nécessiteuses à Saint-Paul

Plus de vingt familles Saint-Pauloises ont reçu leur tablette numérique les mercredis 26 août et 02 septembre au regard du confinement dû à la crise Covid qui continue de sévir à la Réunion et qui a fait remonter, outre l’urgence sanitaire, des problématiques de continuité pédagogique et de fracture numérique. Cette distribution s’est faite en présence du 13ème adjoint en charge de la lutte contre l’illettrisme, Perceval Gaillard.



Afin de palier cette situation d’illectronisme, le Programme de Réussite Educative (PRE) de la Ville de Saint-Paul a bénéficié de l’acquisition de tablettes dans le cadre du « plan 94 000 » mis en place par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). En effet, l’État, représenté par l’ANCT, a décidé de débloquer des fonds pour l’ensemble des PRE de France dont les 11 PRE de l’île, soit 94 000€.



Le PRE de Saint-Paul a ciblé 32 familles sur 85 présentes dans le dispositif n’ayant aucun outil informatique à leur disposition. Aussi, 6 600€ ont été accordé au PRE de Saint-Paul pour l’achat de 32 tablettes.



Le PRE a également pris le parti de s’appuyer sur un partenaire du territoire Saint-Paulois pour l’acquisition, la distribution et la maintenance des tablettes à savoir l’association Emergence OI. Cette association, ayant les compétences nécessaires dans le domaine du numérique, participe déjà à lutter contre l’illectronisme.



Par ailleurs, la volonté est d’accompagner ces familles à travers une action appelée « accompagnement à l’utilisation de l’outil numérique » via le contrat de ville de Saint-Paul. Cette action est ouverte aux habitants des quartiers prioritaires de la ville avec une capacité maximum de 70 personnes. Les familles bénéficiant des tablettes auront donc la possibilité d’être accompagnées et formées individuellement pendant 1h00 par un coach numérique d‘Emergence OI et ensuite d’intégrer un groupe par centre d’intérêt pendant 2h00 pour approfondir l’acquisition de connaissances de base à l’utilisation de l’outil informatique.



Toutes les familles recensées dans le PRE auront également la possibilité de bénéficier d’un accompagnement à travers des ateliers numériques pour les parents et les enfants, dispensés par 2 associations. Ces ateliers porteront sur l’éducation au numérique pour les parents dans un premier temps avec l’association NOULAOZE et les mercredis numériques à destinations des enfants avec l’association AFPEI. Le début des activités est prévu le 16 septembre prochain.











