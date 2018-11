Distribution de repas pour les SDF à St-Pierre ce mardi midi

Au vu du contexte particulièrement perturbé et des pénuries qui commencent à apparaître, le CCAS de la ville de Saint-Pierre organise des distributions de repas pour les SDF ce mardi 27 novembre 2018.



Ces publics particulièrement fragiles souffrent peut-être aujourd'hui encore plus que les autres de la situation. Il est urgent de leur venir en aide et de leur apporter de quoi se nourrir.



Ces distributions se feront ce jour à 12h30 sur 2 sites :

• derrière le marché couvert ;

• sur les berges de la rivière d'Abord.