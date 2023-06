Rubrique sponsorisée Distribution de compost à l'Entre-Deux : une opération réussie !

Par CASUD - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 14:29

Cette opération a rencontré un grand succès puisqu'en 3 h, les 10 tonnes ont disparu ! Ce lundi 12 juin, la CASUD a procédé à une distribution gratuite de 10 tonnes de compost à l'Entre-Deux. En partenariat avec la SUDEC, l'intercommunalité a souhaité faire bénéficier à ses citoyens des bienfaits du compost, obtenu grâce aux déchets verts récupérés dans les 4 communes membres.Cette opération a rencontré un grand succès puisqu'en 3 h, les 10 tonnes ont disparu ! Ce compost vert permet d'enrichir le sol en matière organique et d'augmenter sa rétention d'eau et sa capacité à fournir des nutriments essentiels aux plantes. De plus, en favorisant le développement des racines, le compost améliore la structure et la stabilité des sols de manière durable. Utilisé en paillis, le compost protège également le sol de la sécheresse et réduit donc ainsi les besoins en eau. Le compost favorise également une activité biologique saine dans le sol, en encourageant la présence de micro-organismes bénéfiques qui décomposent les matières organiques et contribuent à la santé des plantes. L'utilisation du compost réduit également la quantité de déchets envoyés aux décharges, ce qui est bénéfique pour l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en préservant nos ressources naturelles. La CASUD rappelle que du compost est encore disponible gratuitement dans les déchetteries du territoire (sur les communes du Tampon et de Saint-Joseph) et qu'elle va, dans les prochaines semaines, procéder à une opération de distribution gratuite de compost à Saint-Philippe.