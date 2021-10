Communiqué Distribution de colis alimentaires : Inauguration de la plateforme "Cœur en partage"

L’entreprise Transport Mooland a décidé de créer, à travers sa fondation Fondatom et en partenariat avec l’association C.L.E.F, une plateforme de distribution de colis alimentaires baptisée "Cœur en partage". Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 06:31

Le communiqué :



Le partage dans l’ADN ! Le groupe Transport Mooland (TMO) œuvre, depuis toujours, à redonner à la société ce qu’elle lui apporte. L’entreprise a, ainsi, décidé de créer, à travers sa fondation Fondatom et en partenariat avec l’association C.L.E.F, une plateforme de distribution de colis alimentaires baptisée « Cœur en partage », dans le but de venir en aide aux familles nécessiteuses. La cérémonie d’inauguration s’est tenue, le vendredi 8 octobre, dans les locaux de la plateforme sociale, à Saint-Louis, devant un prestigieux parterre d’invités, à savoir Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre ; Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis ; Lorraine Nativel, vice-présidente du Conseil Régional ; Pascal Mangué, Conseiller départemental et Loqman Mooland, P.-D.G. de TMO.



« Nous avons créé notre fonds de dotation – FONDATOM – il y a tout juste un an, pour venir en aide aux Réunionnais vivant dans la précarité. Après plusieurs actions sociales, nous avons voulu mettre en place une plate-forme pérenne de distribution de colis alimentaires car, il ne faut pas oublier que la pandémie a exacerbé les inégalités au sein de la société, mettant les personnes déjà vulnérables dans une situation encore plus précaire. Cœur en partage bénéficie de l’expertise de l’association C.L.E.F, qui a mis en place une plateforme solidaire semblable, au sein de la commune de Saint-Paul, notamment à Vue Belle à la Saline Les Hauts. Le président, Gilbert Babef, qui fait partie du groupe TMO et ami de longue date, a bien voulu nous aider dans ce projet et c’est son association se chargera de trouver les bénéficiaires et de la distribution des colis alimentaires », explique Loqman Mooland.

C.L.E.F, pour Culture-Loisirs-Entraide-Famille, est Association Loi 1901 habilitée pour l’aide alimentaire. Avec FONDATOM, entité chargée de la politique RSE du groupe TMO et divers partenaires impliqués dans l’agro-alimentaire et dans le social, l’association se chargera de trouver les familles nécessiteuses et de leur distribuer ces colis comprenant des denrées de base, tels que l’huile, le riz, les pâtes, des produits d’hygiène, des couches si nécessaires mais aussi des fruits et des légumes. « Je suis très heureux d’avoir collaboré avec le groupe pour la mise en place de Cœur en partage. Le partage est le fondement même du groupe Transport Mooland, qui a toujours donné la chance aux jeunes Réunionnais qui n’avaient pas forcément beaucoup de bagages académiques à grimper les échelons au sein du groupe. Aujourd’hui, à travers cette plateforme solidaire et même son fonds de dotation, l’entreprise partage son temps, de ressources et même son réseau pour aider les plus vulnérables », confie pour sa part Gilbert Babef.

Si la première plateforme voit le jour à Saint-Louis, ville très chère au groupe TMO qui l’a vu naître et grandir, FONTADOM compte en inaugurer d’autres à travers l’île. « Il n’y a pas beaucoup de structures comme cela dans le sud de l’île. En tant qu’entreprise responsable et solidaire, le groupe TMO a, à cœur, de venir en aide aux plus démunis. FONDATOM entend pérenniser, sous un label unique, la politique en matière de mécénat engagée par le groupe Mooland depuis plusieurs décennies, en soutien à diverses actions dans les domaines sportif, social, culturel, humanitaire, notamment », conclut le P.-D.G. du groupe Transport Mooland.