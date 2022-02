La Régie La Créole informe que le rétablissement de l’eau est en cours sur les différents secteurs impactés par les coupures d’eau potable.Pour les foyers isolés, fragiles, dans les écarts et toujours touchés par le manque d’eau, la Ville de Saint-Paul, au plus prés de sa population, et La Créole informent que la distribution de bouteilles d’eau se poursuit.Pour éviter toute rupture de stock, nous appelons à la solidarité et préconisons un bi- don de 5 litres par famille ou, lorsqu’il s’agit de bouteilles d’1,5 litres, 4 bouteilles par famille.. La Municipalité de Saint-Paul invite la population à se tenir informée.Pour toutes les urgences, vous pouvez contacter 24h/24 le 0262 32 00 00 (Laissez un message).Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site Internet de La Créole