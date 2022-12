A la Une .. Distribution d'éthylotest gratuits à l'approche des fêtes

La préfecture de La Réunion et les forces de police ont mené une opération de sensibilisation à Saint-Denis ce matin. Des éthylotests gratuits ont été offerts aux usagers de la route. Par Baradi Siva - Alexandre Robert - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 12:08

Les autorités locales ont souhaité rappelé les dangers de l'alcool au volant aux Réunionnais à l'approche de Noël et du réveillon du Nouvel An. Des éthylotests gratuits ont été distribués aux automobilistes sur le front de mer de Saint-Denis.



C'était l'occasion pour les forces de l'ordre et pour les services de la préfecture d'insister sur les risques que prennent les automobilistes qui ne surveillent pas leur consommation d'alcool.



"L'opération est régulièrement organisée tout au long de l'année et notamment en fin d'année. On en réalise plusieurs en fin d'année, encore la semaine prochaine sur les marchés et sur les plages. L'objectif en cette période de fêtes, où on va avoir tendance à avoir des soirées festives et boire de l'alcool, c'est de rappeler que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas", insiste Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet de La Réunion.



"Plus de 50% des décès sur la route cette année sont liés à l'alcool. Il nuit à la lucidité, entraîne de la vitesse et est un facteur très important d'accidents dont des accidents mortels", rappelle-t-elle avant d'ajouter : "On a une majorité de décès de jeunes de moins de 30 ans. Aujourd'hui, on essaie de toucher tout le monde parce que tout le monde connaît quelqu'un qui ira en soirée. Il faut anticiper, prévoir un SAM, un taxi."



Un accident mortel sur deux les week-ends ou jours fériés



Olivier Martinez, commissaire de police, fait le point sur l'opération de sensibilisation organisée ce matin à Saint-Denis : "On arrête les automobilistes pour leur remettre un éthylotest qui leur permettra de se tester à Noël ou à la Saint-Sylvestre afin d'éviter de prendre le volant si le taux est supérieur à celui autorisé." Et de rappeler : "L'alcool est impliqué dans 38% des accidents corporels".



Le chef du service territorial de sécurité revient aussi sur les périodes les plus accidentogènes : Un accident mortel sur deux se déroule soit le week-end, soit un jour férié."



"On aura un dispositif classique de contrôles d'alcoolémie à vocation répressive. On rappelle que le taux d'alcool interdit est de 0,25 mg/d'air expiré ( 0,5 g/l de sang), on est alors sur une contravention : 135 euros d'amende. Au-delà de 0,4 mg/litre d'air expiré (0,8 g/l de sang), c'est un délit. On vous ramène au commissariat pour vous faire dégriser, vous entendre, et il y a une procédure qui est mise en œuvre", précise le commissaire de police, Olivier Martinez.