Distribution d'ampoules basse consommation pour les élèves du collège Emile Hugot

Dans le cadre de la semaine du développement durable, ce 31 mai, le collège Emile Hugot reçoit un événement tout particulier. Le conseil départementale et EDF s’unissent afin de mener un plan d’action et de sensibilisation auprès des jeunes.



Avec l’aide d’EDF, la région entreprend la distribution de 6 ampoules à basse consommation pour chaque élève, ce qui revient à environ 360 000 ampoules pour les 83 collèges du territoire.



Le département s’engage également à remplacer les ampoules de tous les collèges. Le but est de réduire drastiquement la consommation électrique de l’île de La Réunion.



"En tant que jeunes ce matin, on est les ambassadeurs. On doit parler de cette cause au sein de nos collèges et également de nos foyers", explique Elodie Boyer, présidente du Conseil Départemental des Jeunes.



Olivier Duhagon, directeur d’EDF Réunion nous fait également part de son avis sur la question : "Il faut agir sur les comportements. Pour agir sur ces comportements, c’est un travail d’éducation et de pédagogie, et nos premiers ambassadeurs, ceux qui sont le plus sensibles, ce sont les jeunes (…) Aujourd’hui c’est une première brique qui est posée avec les collèges, mais nous envisageons également de travailler avec les lycées."



"Les collégiens sont les citoyens de demain, et ils participent aujourd’hui avec nous à cette belle opération. Au delà de cette distribution, nous allons équiper tous les collèges du territoire avec ces ampoules basse consommation" affirme le président du conseil départemental, Cyrille Melchior.



En plus de cette distribution du kit éco, les jeunes ont été sensibilisés aux différents gestes éco-responsables par l’intermédiaire d’ateliers pédagogiques.