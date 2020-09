ANNONCES LEGALES Dissolution

CAFE CREME

SCI au capital de 76 224,51 €

Siège social : 9 rue du grand large

97434 SAINT-PAUL

RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION 403 363 146

L'assemblée générale extraordinaire du 02/08/2020 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 02/08/2020. Elle a nommé pour une durée illimitée en qualité de liquidateur Monsieur SAURET Jean-Pierre, demeurant 9 rue du grand Large, 97434 SAINT-PAUL et a fixé le siège de la liquidation au siège social de la société.

C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION.

