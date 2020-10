A la Une .. Disque d'or : McBox à la conquête de la scène nationale

Le chanteur originaire de Saint-Joseph va dévoiler demain son premier EP. En attendant, il revient sur son voyage en métropole le mois dernier où il a reçu son disque d'or pour "Au Revoir" et pu se rendre en studio avec son label national. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 15:30 | Lu 432 fois













L'année 2020 a été très prolifique pour McBox. Il a décroché un single d'or avec son tube "Au Revoir" (15 000 000 streams) et a signé avec Nemesis, filière d'Universal, au niveau national. L'enfant de Saint-Joseph va maintenant mettre sur les plateformes de streaming son tout premier EP.Le protégé de VJ Awax s'est d'ailleurs rendu en septembre à Paris où il a enchaîné les rendez-vous avec sa boîte de production nationale. Le jeune chanteur réunionnais s'est rendu en studio mais aussi sur les plateaux télé en métropole mais aussi dans les radios très connues comme SkyRock, où l'on a pu voir défiler JuL, Soolking, Maître Gims, Sofiane, Angèle, Chilla...McBox était accompagné de son acolyte de toujours, St-Unit, mais aussi de T-Matt, qui l'avait épaulé pour ses tous premiers sons. (On se rappelle de Réyoné Brillant sorti pendant l'Euro 2016, d'où le refrain " Gout' sa ! Coup franc, lucarne à La Payet ! ").