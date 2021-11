A la Une . Disqualifiée de Miss France, Kelly Bochenko porte plainte contre le photographe qui l’aurait contrainte à poser nue

Kelly Bochenko a été élue Miss Paris 2009. Mais son aventure à Miss France 2010 s'était très vite arrêtée, suite à la publication par le magazine Entrevue de photos d’elle nue. Douze ans plus tard, elle sort un livre et porte plainte contre le photographe qui l’aurait poussée contre son gré à poser nue et qui a ensuite vendu ces images à Entrevue. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 06:25

Le livre “Miss scandale” revient sur les années particulièrement difficiles qu’a dû vivre Kelly Bochenko. Elle raconte sa descente aux enfers suite à l’affaire des photos de nu publiées dans Entrevue pendant sa participation à Miss France.



Kelly Bochenko raconte avoir été la cible de la vindicte populaire et n’avoir pas pu prendre la parole il y a une décennie. La parole était moins libérée et elle n’a pas obtenu de soutien : “J’ai mis 12 ans pour sortir ce livre. Ma démarche est de laver mon honneur. À l’époque, j’ai été lynchée en place publique, j’ai fini par croire que c’était de ma faute. Je n’ai pas eu la force, le courage d’en parler.”



L’ancienne Miss veut aussi mettre en garde toutes les jeunes filles qui entrent dans l’univers de la mode et du spectacle : “Je veux leur éviter de tomber dans ce traquenard”.



Une agression sexuelle en photos



Kelly Bochenko délivre dans son ouvrage sa version des faits : “J’étais mannequin à Paris, j’avais 19 ans, j’ai rencontré ce photographe pour compléter mon book.” Mais ce photographe qui lui montre des photos prises avec des top models internationaux devient très insistant. L’ancienne mannequin raconte : “Je pensais aller dans un studio. Mais je me retrouve enfermée à double-tour chez un homme qui fait deux fois mon âge.”



Elle raconte avoir pris des semaines pour se souvenir de tout ce qu’il s’était passé : “J’ai des black-outs, Je me demande si j’ai été droguée.” Dénonçant la contrainte de poser nue, elle déplore : “Les photos ont été extorquées, c’est une agression sexuelle”.



C’est ce même homme qui par la suite profitera de la participation de sa victime au concours Miss France pour vendre les photos au prix fort à Entrevue.

Témoigner pour aider les jeunes mannequins



Kelly Bochenko espère que son livre continuera à libérer la parole des femmes victimes d’extorsions et d’agressions sexuelles dans l’univers de la mode et du spectacle en général.



Elle a commencé à faire la promotion de son livre et son passage sur Touche Pas à Mon Poste a suscité beaucoup de réactions. L’ancienne Miss Paris remercie d’ailleurs Cyril Hanouna car elle a depuis été sollicitée par de nombreuses jeunes femmes.



Elle a créé un deuxième compte Instagram où elle diffuse les témoignages d’autres mannequins qui racontent elles aussi les agressions dont elles ont été victimes.



L’ex-Miss Paris précise : “Une agression sexuelle, ce n’est pas forcément une femme qui va se faire menacer à l’arme blanche. Cela peut prendre plusieurs formes. J’ai des dizaines de messages de femmes en douleur. Toutes ces femmes qui ne veulent pas être exposées, je suis blessée pour elles.”



Kelly Bochenko incite les victimes à dénoncer les violences subies et rappelle que des associations comme Casting Info Service existent pour accompagner les jeunes femmes.



Témoigner pour lutter contre les agresseurs



En parallèle de son livre, Kelly Bochenko porte plainte contre le photographe : “Je ne savais pas que je pouvais le faire à l’époque, j’ai été écrabouillée par la vindicte populaire”, explique-t-elle.



“Si vous connaissiez le nombre d’affaires comme celles-ci. C’est très couru. Ce n’est pas que des photographes, il y a des réalisateurs, des producteurs en France”, déplore-t-elle.



Et elle formule dans son livre plusieurs propositions pour durcir la loi en ce qui concerne ce type d’agression, de harcèlement et d’extorsion. “Je me suis penchée sur le sujet et je veux que les jeunes mannequins n’aient pas à vivre ce que j’ai vécu.”



Le livre “Miss Scandale” de Kelly Bochenko est en pré-commande et sera distribué à partir du 2 décembre. Elle espère que son histoire contribuera à faire du monde de la mode et du spectacle un lieu plus sûr pour les femmes.







