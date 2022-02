Communiqué Dispositions Cyclone Emnati : Report de la collecte don gourmand au dimanche 27 février

Les etudiant.es du groupe TetraNergy, organisme de formation en alternance a La Reunion, en collaboration avec l’association La Table Ronde Francaise s’engagent dans le don du sang avec l’Etablissement Francais du Sang, à travers l’opération "DON DU SANG GOURMAND". Par N.P - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 14:11

Mise à jour- Collecte reportée :



Compte tenu du passage du cyclone Emnati au plus près de la Réunion dans les prochains jours et ce par mesure de précaution, l’Etablissement Français du Sang la Réunion Océan Indien vous informe du report de la collecte Don Gourmand prévue à la Mairie de St Denis ce dimanche 20 au dimanche 27 février 2022.



NOUVELLE DATE DON GOURMAND : - DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 DE 09H00 A 15H00 A LA MAIRIE DE ST DENIS- Salle polyvalente En fonction de l’évolution de la situation climatique, le planning des collectes pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 février pourrait être amené à être modifié. Nous invitons les donneurs et la population à se tenir informés et à se mobiliser dès que la situation le permettra de nouveau. Nous vous remercions pour votre compréhension.

INFOS PRATIQUES



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92



PAS DE PASS SANITAIRE

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.





Les étudiant.es de TetraNergy et les membres de l’Association La Table Ronde Française engagés dans le don du sang !



Les étudiant.es du groupe TetraNergy, organisme de formation en alternance à La Réunion, en collaboration avec l’association La Table Ronde Française s’engagent dans le don du sang avec l’Etablissement Français du Sang.



Nos étudiant.es ont proposés à l’association La Table Ronde Française de les rejoindre dans leurs actions du mois de février : le don du sang « Gastronome ». C’est donc un événement exceptionnel qui se tiendra à la mairie de Saint-Denis le dimanche 20 février 2022, de 09h à 15h. En guise de récompense, mieux que le pain au chocolat, place à un savoureux buffet sucré/salé concocté par les Toques Blanches pour régaler les donneurs et donneuses.



Notre objectif : solliciter la solidarité réunionnaise pour permettre à l’Établissement Français du Sang de remplir ses réserves.



L’ESSENTIEL :



DON DU SANG GASTRONOME

Quand ? Le 20 février 2022

Où ? Mairie de Saint-Denis



Horaires : de 09h à 15h



Le + : buffet gourmand sucré & salé concocté par les Toques Blanches pour les donneurs et donneuses.



