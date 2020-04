Dispositif spécial Covid-19 en déchèterie | Une réouverture très attendue par les particuliers

Restons doublement vigilants !

Retrouvez toutes les consignes en lien avec la gestion de vos déchets dans notre rubrique spéciale Covid-19.

Consultez le site de l’ARS-OI pour vous tenir informés de l’évolution de l’épidémie du Covid-19 et de l’épidémie de la dengue, et des gestes réflexes à adopter.





Que faire de vos déchets stockés ?



Profitez de la collecte en porte-à-porte



Rendez-vous en déchèterie, seulement si cela est nécessaire

Une épidémie peut en cacher une autre…! La circulation du coronavirus Covid-19 ne doit pas éluder l’épidémie de dengue qui touche La Réunion de façon significative depuis deux ans. Elle poursuit sa progression dans l’île… Ne relâchez surtout pas votre vigilance, maintenez les gestes de prévention et de lutte contre la prolifération des moustiques.C’est ce qui bien a été compris et appliqué par bon nombre d’entre vous. Beaucoup de foyers profitent du confinement pour trier tout ce qui a pu être accumulé avec les années, ou encore pour nettoyer de fond en comble les maisons et jardins.Le confinement est la priorité. vos déplacements doivent être justifiés.Les camions de collecte passe régulièrement ramasser vos déchets sur l’ensemble du territoire de la côte Ouest . Ce service public essentiel a toujours été maintenu depuis le début du confinement. Profitez-en… en respectant votre calendrier de collectes des déchets bien sûr !Si vous ne pouvez pas attendre la prochaine collecte prévue à votre calendrier , vous pouvez venir les déposer en déchèterie. Dans l’intérêt de tous, respectez bien les dispositifs spécifiques de sécurité sanitaire mises en place.