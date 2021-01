Rubrique sponsorisée Dispositif inédit Corsair pour les Bons Régions !

Pour la première fois Corsair déploie un dispositif inédit sur 3 villes de métropole à l’occasion de la campagne 2021 des Bons de Continuité Territoriale de la Région Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 10:38 | Lu 1504 fois





De nouvelles destinations compatibles avec les Bons de Continuité Territoriale

La compagnie Corsair déclenche un double dispositif exceptionnel dès ce mardi 12 janvier, offrant un double avantage précieux pour les réunionnais : Des offres tarifaires exceptionnelles compatibles avec un bon de Continuité Territoriale

Une offre exclusive sur les bagages supplémentaires !

C'est une première pour la compagnie des outres mers, marquant son engagement pour les dessertes ultra-marines. En 2021, Corsair permettra aux bénéficiaires de l'aide régionale de s'envoler vers trois destinations métropolitaines : Paris, Lyon et Marseille.

Tarif à partir de 79€ TTC Aller-Retour pour les bénéficiaires d’un Bon Région de 450€ !

Corsair proposera Paris à partir de 529€ TTC A/R, soit 79€ TTC Aller-Retour avec un Bon Région de 450€.

Les tarifs pour Lyon et Marseille seront disponibles à partir de 619€ TTC Aller-Retour, soit 169€ TTC Aller-Retour avec un Bon Région de 450€.



50 % de réduction sur tous les bagages supplémentaires !

Pour être encore plus proche des réunionnais, faciliter leurs déplacements vers la métropole et sachant combien les bagages sont importants pour nos voyages, Corsair proposera cette semaine, 50% de réduction sur tous les bagages supplémentaires. Offre disponible sur tous vos prochains voyages, sans restriction de date !



Retrouvez ce dispositif uniquement dans les Agences Corsair* de la Réunion et dans les agences de voyages réunionnaises jusqu’au 20 janvier.



Agences Corsair

Corsair St Denis : 2 bis rue Maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis

Corsair St Gilles : 37 rue du Général de Gaulle 97434 Saint Gilles Les Bains

Corsair St Pierre : 1 rue Désiré Barquisseau 97410 Saint-Pierre

Corsair Aéroport : Aéroport Roland Garros 97438 Sainte-Marie