Dispositif culturel « 6 cordes au bout des doigts »

Mardi 20 Septembre 2022

L’éducation artistique et culturelle constitue un levier pour garantir à chacun, sur tout le territoire, la pleine possibilité de participer à la vie artistique et culturelle de la cité. Elle représente donc un instrument puissant au service de l’égalité des chances. Elle est fondamentale et constitue un véritable socle pour le futur citoyen.

Les politiques en faveur de l’éducation artistique et culturelle se sont certes développées de façon constante ces dernières années, mais une certaine discontinuité reste de mise avec des périodes d’expérimentation sans véritable aboutissement. Dans ce contexte, les établissements culturels sont amenés à agir au sein des territoires dans lesquels des enjeux nouveaux et des défis culturels sont à relever.



De ce fait l’école municipale de musique de Saint-Pierre bénéficie d’une reconnaissance qui en fait un partenaire crédible dans le domaine de la diffusion culturelle et artistique au sein des établissements scolaires. Elle peut s’appuyer sur son expérience dans les différents projets qu’elle mène sur les écoles, notamment avec le dispositif CLEA (contrat local éducation artistique).



A l’instar des classes CHAM ou l’Orchestre à l’école, qu’on retrouve sur le territoire, le dispositif « 6 cordes au bout des doigts » propose l’apprentissage de la guitare en collectif au sein d’établissements scolaires.



Des cours sont donnés (partenariat ville/Education Nationale) par des professeurs diplômés, à des enfants ne disposant pas d’un accès facile à la pratique instrumentale, que ce soit pour des raisons économiques ou géographiques.



Pour cette raison, afin d’élargir l’offre culturelle et de démocratiser encore plus l’enseignement artistique et culturel sur le territoire, le dispositif « 6 cordes au bout des doigts » se veut un projet pilote expérimental non seulement pour son fonctionnement pédagogique, mais aussi pour son impact culturel et social.



L’une des idées fortes est de remettre en question la vision de nos priorités quant aux apprentissages et d’associer les pratiques musicales au sein des pratiques pédagogiques. Il s'agit de porter un autre regard sur les enfants en grande difficulté scolaire et de discerner chez eux des aptitudes qui ne sont pas évidentes de prime abord.



L’intérêt de ce projet en temps scolaire est vraiment de travailler la mutualisation des compétences, des ressources (enseignants, professeurs de musique, acteurs sociaux...) de manière à ce qu’un maximum d’enfants en difficulté scolaire puissent en retirer des bénéfices.



Le caractère expérimental du dispositif « 6 cordes au bout des doigts » incite à considérer à moyen et long terme les enseignements qui peuvent en être retirés dans différents domaines : scolaires, sociaux, artistiques ou culturels. Que ce soit au niveau de l’enfant, des parents, des professeurs référents et des musiciens intervenants.

Ce mardi 20 septembre 2022, des guitares, financées par les bailleurs sociaux que sont la SIDR et la SHLMR ont ainsi été remises à un groupe d'élèves de l'école Jean Jaurès à la Ravine Blanche.



Pour davantage d'informations, vous pouvez contacter l'Atelier municipal de musique Tél : 0262 32 62 20