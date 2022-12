A la Une . Dispositif anti-fuites urinaires : Après des effets secondaires graves, 44 femmes portent plainte

Quarante-quatre femmes ont déposé plaintes suite à des effets secondaires après la pose de bandelettes sous-urétrales, destinées à soigner l’incontinence urinaire. Une enquête pour « tromperie aggravée et blessures involontaires » a été initiée par le parquet de Paris. Par P.J - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 07:03

Brûlures, infections urinaires, douleurs violentes et chroniques... Les complications s’enchainent depuis qu’elles se sont fait poser des bandelettes synthétiques censées mettre fin aux fuites urinaires. Quarante-quatre femmes, âgées de 30 à 85 ans, ont ainsi déposé plainte auprès du parquet de Paris qui a initié à son tour une enquête pour "tromperie aggravée et blessures involontaire" rapporte BFMTV, confirmant une information du Parisien.



Une enquête préliminaire a été ouverte le 21 avril 2021 pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois" et "tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé" et se poursuit, précise le média.



Imputant la responsabilité à ces bandelettes sous-urétales, les plaignantes allèguent ressentir "comme des pics dans l’entrejambe", déplorent le fait de ne plus pouvoir se déplacer en voiture, porter de pantalon ou encore de multiples infections. Ces femmes reprochent également aux médecins les ayant suivies de ne pas les avoir prises au sérieux quand elles leur ont fait part de leurs complications.



Le manque d'informations entourant cette opération qui se pratique en France depuis 1996 et qui concerne chaque année 27.000 à 40.000 Françaises est également déploré. Beaucoup ont appris a posteriori que ces bandelettes étaient difficiles à retirer.



Dans un groupe de soutien crée sur Facebook en 2017, des centaines de femmes victimes de ces effets secondaires échangent leurs expériences. Ensembles, elles ont déjà réussi à obtenir des avancées, car en 2020, le groupe a convaincu l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) d'imposer un cadre à ces pratiques, selon France Bleu.



D’ailleurs, un arrêté émis le 23 octobre 2020, préconise ainsi que "la pose d'une bandelette sous-urétrale doit être prise en accord avec la patiente dûment informée et ayant bénéficié d'un délai de réflexion suffisant (...) Le chirurgien réalisant la pose doit être formé aux techniques d'implantation des bandelettes sous-urétrales en ayant notamment participé à la réalisation d'au moins 15 procédures par voie d'implantation en présence d'un chirurgien expérimenté. Une pratique régulière est ensuite nécessaire".